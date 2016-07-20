Diyarbakır Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli de gözaltına alındı

Diyarbakır'da görevli 2'nci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, Eskişehir'de polis tarafından gözaltına alındı.

Darbe girişimine katılan ve Ankara'yı bombalayan 6 savaş uçağı ile ardından darbecilere karşı 2 savaş uçağının Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü'nden havalandığının ortaya çıkmasının ardından, soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, bu üsden sorumlu 2'nci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, dün akşam Eskişehir'de gözaltına alındı.

Şanver görevinin başında

İlk anda basına gözaltına alınan Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver olduğu yansıdı. Ancak yetkililer bunun doğru olmadığını, Korgeneral Şanver'in görevinin başında olduğunu bildirdi.