-DİYARBAKIR GÜL'Ü BEKLİYOR DİYARBAKIR (A.A) - 22.12.2010 - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Sevinç, ''Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizi ziyaret etmesini çok olumlu buluyoruz'' dedi. Sevinç, basın yayın organlarından, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 30-31 Aralıkta yapacağı Diyarbakır gezisinde, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edeceği yönünde bilgi aldıklarını ancak belediyeye henüz ziyaretin yapılacağı yönünde bildirim olmadığını belirtti. Yetkililerin ve üst düzey yöneticilerin Diyarbakır'a yaptıkları geziyi önemsediklerini ifade eden Sevinç, şunları söyledi: ''Ziyaretler buraya yapılan önemi gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizi ziyaret etmesini çok olumlu buluyoruz. Sorunlarımızı en üst düzeyde anlatma şansı doğacaktır. Son yıllarda Büyükşehir Belediyesine böyle üst düzeyde bir ziyaret olmamıştı. En son Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ziyaret etmişti.''