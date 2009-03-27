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Diyarbakır DTP: Yaşasın başkan Apo

DTP'liler Diyarbakır'da yaklaşık bin araçlık konvoyla şehir turu atıp, PKK ve Apo lehine slogan attılar.

27 Mart 2009 02:00

Diyarbakır'da, DTP'liler seçimlere iki gün kala yaklaşık bin araçtan oluşan konvoyla kent caddelerinde gövde gösterisi yaptı. Kentin bütün semtlerinde aynı anda tur atan DTP'liler AKP aleyhine, PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.


DTP'nin il ve ilçe parti teşkilatlarının önünde toplanan partililer, sarı-kırmızı-yeşil flamalar ve DTP bayraklarıyla donattıkları yaklaşık bin araçla kentin bütün semtlerinde aynı anda tur atmaya başladı. Motosiklet, kamyon, kamyonet, otomobillerle yollara düşen DTP'liler, `İşte Amed işte DTP', `Yaşasın başkan Apo', `PKK halktır halk burada', `Kale bizimdir, bizim kalacak', `Oy namustur, namus satılmaz', `Geliyor, geliyor, Apocular geliyor', `Kıskananlar çatlasın' sloganları attı.

Diyarbakır'ın Yenişehir, Sur, Bağlar ilçelerinde tur atan konvoyun ara sıra arasına giren AKP seçim otobüsü ise yuhalandı. DTP'nin Diyarbakır kent merkezindeki şehir turuna, caddelere çıkan binlerce kişi de zafer işareti yaparak destek verdi. Yaklaşık iki saat süren DTP'lilerin şehir turu kentteki bir çok noktada trafiğin kilitenmesine yol açtı. Trafik polisleri trafiği rahatlatmak için yoğun çaba sarfetti.

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