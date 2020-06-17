Diyarbakır'dan Elazığ'a sınav için gelen kızını öldürdü

Elazığ'da eşinden boşanan Mikail K., şehir dışından üniversite sınavı için yengesine gelen 20 yaşındaki kızını öldürdü, kendini ağır yaraladı.

Elazığ'da Mikail K. tabanca ile kızını öldürdü, ardından kendini yaraladı. Olay, merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Huzurlu sokakta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27-28 Haziran'da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Diyarbakır'dan Elazığ'daki ağabeyinin evine giden Merve K., yengesi ve yeğeniyle bulunduğu sırada 63 yaşındaki baba Mikail K. da geldi.

Eşiyle boşanan Mikail K. ile kızı arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Mikail K. tabanca ile kızını öldürdü, ardından kendini yaraladı. Yengenin yardım istemesi üzerine komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı babayı ambulansla hastaneye kaldırdı.(İHA)