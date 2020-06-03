Diyarbakır'da yoğun caddelerde maske takma zorunluluğu

Diyarbakır'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu caddelerde maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Normalleşme takvimi ile birlikte Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayısı 200'ü aşınca İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni bir karar aldı. Yoğunluğun fazla olduğu riskli alanlarda 4 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere maske takma zorunluluğu getirildi.

Sur ilçesinde Gazi Caddesi, Melikahmet Caddesi, İç Kale'de maske takmak zorunlu olacak. Ayrıca Sur ilçesindeki bankalarda ve PTT binalarında, sırada bekleyecek kişiler de maske takmak zorunda.

Diyarbakır sağlık örgütlerinin temsilcileri salı günü yaptıkları bir basın açıklaması ile son iki haftada vaka artış hızının, salgının yüksek olduğu nisan ayından yüksek seyrettiğini duyurdu.