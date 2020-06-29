Rahatsızlandığı için sınav salonundan çıkan ve sonrasında YKS’ye giremeyen öğrencinin yaşamına son verdiği iddia edildi

Diyarbakır'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT)’ne giren ancak rahatsızlandıktan sonra sınavdan çıkan ve bir daha salona alınmayan Ömer Ateş adlı öğrencinin yaşamına son verdiği iddia edildi. Ateş'in ölümü, sosyal medyanın da gündeminde.

Evrensel'den Fırat Topal'ın haberine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) esnasında mide bulantısı sebebiyle sınavdan çıkan ve bir daha sınav salonuna geri alınmayan Ömer Ateş isimli bir genç yaşamına son verdi. Ateş, Kulp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kulp Devlet Hastanesi’nden Diyarbakır’a sevk edilen Ateş’in yolda yaşamını yitirdiği belirtildi. Ateş’in cenazesi bugün toprağa verilecek.

"Bu yaşanan bizim yıllardır karşı çıktığımız sınav sisteminin bir sonucu"

Sosyal medya kullanıcıları, 'intihar' etiketiyle olayı sosyal medya gündemine taşırken, Diyarbakır Eğitim Sen 1 No’lu Şube Eş Başkanı Sadrettin Kaya, “Bu yaşanan bizim yıllardır karşı çıktığımız sınav sisteminin bir sonucu. Gençlerin bütün hayatını birkaç saate sığdırılmak istenmesi ciddi bir kaygı ve stres yaratıyor. Görünen o ki bu kaygı gencin üzerinde etkili olmuş ve bir kusma olayı yaşanmış" dedi.

Pandemi koşullarında sınav yapılmaması gerektiğini ifade eden Kaya, "Bu konuda uyarmıştık. Keşke bu gün haklı olmasaydık ve bir gencimiz yaşamını yitirmeseydi. Giden canın telafisi yok. Bunun için bu ülkeyi yönetenler toplumu düşünüp aklıselim hareket etmeli. Bunun sorumlusu bu sistemde ısrar edenler ve uyarılarımızı dikkate almayanlardır. Bu gencimizin yaşamını yitirmesi sınav sisteminin getirdiği bir sonuçtur. Gelecek kaygısı 1-2 saate sığdırılınca gençlerimiz hayatlarının karardığını düşünüyor" diye konuştu.

Öğrenci Sendikası da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Geleceğimizi üç saate sığdıran adaletsiz sınav sistemi bir arkadaşımızı daha aramızdan aldı. Yaşamak istiyoruz, gelecek istiyoruz" duruma diyerek tepki gösterdi.