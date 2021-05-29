Diyarbakır'da yaralı köpeği tedavi etmeye götürmek isteyen vatandaş, taksiler almayınca bisiklet kiraladı

Diyarbakır’da yaralı bir köpeği bakıma almak için gittiği bölgede mezhepsel inançlar sebebiyle köpeği ve kendisini kabul edecek taksi bulamayan Kadir Aydoğmuş çareyi bisiklet kiralamakta buldu. Olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Bu sorunu yıllardır yaşadıklarını söyleyen Patili Yaşam Derneği Başkanı Gülistan İpteş, yetkililerden yardım istedi.

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre, Diyarbakır’da faaliyet gösteren Patili Yaşam Derneği hayvan haklarını koruma faaliyetleri yürütürken farklı bir zorlukla karşı karşıya. Dernek gönüllüleri şiddete uğramış hayvan ihbarı aldıklarında hayvanı almak için hiçbir taksi ya da toplu taşıma aracı bulamıyor. Bu olay son olarak sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla ortaya çıktı. Derneğin gönüllülerinden Kadir Aydoğmuş, çocukların şiddetine uğramış bir köpeği bakıma almak için taksiye binmek istedi. Ancak Aydoğmuş taksi şoförlerinden “Köpek arabayı kirletir, köpek haramdır” gibi yanıtlar aldı.

Patili Yaşam Derneği Başkanı Gülistan İpteş bu durumun yıllardır yaşandığını belirterek, “Diyarbakır’da Şii mezhebine bağlı kişiler köpeklere karşı çok önyargılı. Şii mezhebine inananlar köpeğin abdesti bozduğunu ve haram olduğunu düşünüyor. Bu sebeple çok sıkıntı yaşıyoruz. 3 ay önce hasta köpek yavrularımız vardı hiçbir taksi kabul etmedi. Yine gönüllülerimizden Kadir Aydoğmuş arkadaşımız yavruları bakıma almak için oraya gitti. Hiçbir taksi kabul etmeyince çareyi yavruları montunun içine saklamakta buldu ve o şekilde minibüse bindi. Son olarak önceki gün bize gelen ihbarda bir hayvanın şiddete uğradığını öğrendik. Çocuklar köpeği hırpalamış. Kadir Aydoğmuş bölgeye ulaştı ancak yine taksilerden ret cevabı alınca bisiklet kiralayarak yaralı köpeği bakıma alacağımız yere getirdi. Belediye bu soruna çözüm bulmalı" diyerek yardım istedi.