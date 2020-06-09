Diyarbakır'da vaka sayısı arttı; ikinci dalga endişesi!

Diyarbakır'da son bir haftada yeni tip Koronavirüs tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentteki iki pandemi hastanesindeki bire düşürülen klinik sayısı 5'e çıkarıldı.

Türkiye'de Koronavirüs'le mücadelede 1 Haziran itibarıyla hayata geçen kontrollü normalleşme süreciyle Diyarbakır'da oluşan rehavet, vakalarda artışa neden oldu.

Vakalardaki artışın en büyük etkisi ise vatandaşların Koronavirüs tedbirlerine yeterince uymadıklarından kaynaklandığı ortaya çıktı.



Koronavirüs vakalarının artmasını değerlendiren Diyarbakır Valiliği, kent genelinde maskesiz dolaşmanın yasaklandığını duyurdu.



Özellikle 1 Haziran'dan itibaren vaka sayısının artmasıyla kent merkezi ve birçok ilçedeki mahalle ve yerleşim yerleri karantinaya alındı.