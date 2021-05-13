Diyarbakır’da tartışma yaratan "karpuz içindeki çocuk" ve "tatlıcı" heykelleri kaldırıldı
13 Mayıs 2021 15:15
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyım yönetimi tarafından yaptırılan karpuz içindeki çocuk, kadayıf tepsisi gösteren tatlıcı heykelleri kaldırıldı.
Gazete Duvar'ın haberine göre; Diyarbakır Havaalanı çevre yolundaki Yonca Kavşağı’na konulan heykellerden karpuz içinde çocuk ve tatlıcı figürleri olan heykeller, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme yapılması için kaldırıldı.
Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, kentte tartışmalara neden olan heykellerin kaldırılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine idari başvuruda bulunmuştu.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi kayyımı Münir Karaloğlu, tepkilerle ilgili yaptığı ilk açıklamada heykelleri savunmuştu. Karaloğlu, karpuz içindeki çocuk heykeli için yapılan eleştirilerle ilgili olarak çocuğun iki dişi olduğuna dikkat çekerek, “Çocukları ayrıştırmayın. Bebeğin Diyarbakırlısı, Vanlısı, Rizelisi olmaz arkadaşlar" demişti.