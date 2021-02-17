Diyarbakır'da sokak ortasında Gülistan Şaylemez'i öldüren erkek kardeşi tutuklandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, önceki gün ablası Gülistan Şaylemez'i (37) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren ve polis ekiplerince cinayetten 3 saat sonra yakalanan Abdullah Şaylemez (28), tutuklandı.



Olay, 15 Şubat'ta akşam saatlerinde, Diyarbakır Adliyesi karşındaki Lise 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e, arkasından gelen kardeşi Abdullah Şaylemez, tabancayla 5 el ateş etti. Kadın, kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi Şaylemez de olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Gülistan Şaylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Abdullah Şaylemez, olaydan 3 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şaylemez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

‘Namus meselesi’ dedi

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Abdullah Şaylamez, polis merkezine getirilerek, sorguya alındı.

Şaylemez'in, ilk ifadesinde, ablası Gülistan’ı ‘namus meselesi’ nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusu süren Şaylemez’in işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

10 gün önce babasından şikayetçi olmuş

Öte yandan Gülistan’ın, 10 gün önce babası Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S.’den şikayetçi olmak için Bağlar Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Aile İçi Şiddet Birimi’ne başvurduğu öğrenildi. Gülistan’ın 14 Şubat’ta ise Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S. hakkında Sur Emniyet Müdürlüğü’nde şikayetiyle ilgili ek ifade verdiği belirlendi. (DHA)

TIKLAYIN - Diyarbakır’da sokak ortasında öldürülen Gülistan Şaylemez'in katili kardeşi çıktı