Diyarbakır'da Sanat Sokağı esnafı 3 gün boyunca ışıkları kapatacak

Diyarbakır'ın işlek yerlerinden Sanat Sokağı'nın esnafı üç gün boyunca ışık kapatma ve mum yakma eylemiyle elektrik zamlarını protesto edeceklerini duyurdu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semtinde bulunan Sanat Sokağı esnafı, yüksek elektrik faturalarını protesto etti. Sanat Sokağı’nda toplana esnaf, “Esnafa elektrik çarptı”, “Soygun var, TEDAŞ zulmüne hayır” ve “Bir faturaya kaç soygun sığar” dövizleri ile “Elektrik soygununa, doğalgaz ve petrol zulmüne dur diyoruz. Geçinemiyoruz, gelen faturalar kira bedellerimizi geçmiş durumda” pankartı açtı.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (DESOB) üyelerinin yanı sıra çok sayıda esnaf açıklamaya katıldı.

Ofis Sanat Sokağı Dernek Başkanı Ümit Umdu, 150 kilovatlık enerji üzerinde elektrik harcanması halinde yüzde 125’e varan bir oranda zam yapıldığına işaret ederek, elektriğin ekmek, su ve barınma gibi temel bir ihtiyaç olduğunu kaydetti. Umdu, esnafın salgının ağır ekonomik yıkımını atlatmamışken böyle zamlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.