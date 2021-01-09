Diyarbakır'da sağlık çalışanlarından zam protestosu: Keşke sağlıkçı yerine ayçiçek yağı olsaydık

Diyarbakır'da sağlık çalışanları, "Maaşımız terimizi kurutmaya yetmiyor", "Yine unutulduk", "Bedenim alkışla dinlenmiyor, alkışla aile geçindirilmiyor", "Keşke sağlıkçı yerine ayçiçek yağı olsaydık, yüzde 60 zam gelirdi" gibi pankartlarla maaş zamlarını protesto etti.

Sağlık çalışanları dün Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimliği önünde maaş zamlarını protesto etmek için oturma eylemi gerçekleştirdi.

Birgün'ün aktardığı habere göre "Maaşımız terimizi kurutmaya yetmiyor", "Yine unutulduk", "Bedenim alkışla dinlenmiyor, alkışla aile geçindirilmiyor", "Keşke sağlıkçı yerine ayçiçek yağı olsaydık, yüzde 60 zam gelirdi"…Bu ifadeler, dün sağlık çalışanlarının Diyarbakır’da yaptığı eylemde taşınan pankart ve dövizlerden.

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'Alkış değil, hakkımızı istiyoruz'

Memur maaşlarına yapılan düşük zamma tepki gösteren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, çalışma koşullarında ve ücretlerde acilen iyileştirme talep etti.

Sağlık çalışanları, "Sağlığa bütçe, yaşamaya bütçe", "Alkış değil, hakkımızı istiyoruz" sloganları attı. Açıklamayı okuyan SES Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Yıldık Ok Orak, 'sağlık emekçileri olarak neredeyse bir yıldır süren pandemi mücadelesinde en ön safta yer aldıklarına ve en zor şartlarda çalıştıklarına dikkat çekti.

'Hiçbir vaat yerine getirilmedi'

Buna karşın emeklerinin maddi ve manevi karşılığını alamadıklarını vurgulayan Orak, "Pandemi döneminde bize verilen hiçbir vaat yerine getirilmedi. Memur maaş zammında da gördük ki biz memurlar ve sağlıkçılar yoksulluk sınırı altında yaşamaya devam edeceğiz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bizim karnımızı alkışlar ve ‘Sağlıkçılar çok yaşasın’ cümleleri doyurmuyor" dedi.

Sağlık sağlık çalışanları, yapılan açıklamanın ardından 15 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi.