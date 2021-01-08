CHP'den 'zam' videosu: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı etiketleyerek paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) resmi Twitter hesabından paylaşılan videoyu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek paylaştı.

2016 yılından beri yapılan zam haberlerini hatırlatan CHP, "Zamlar yağıyor sen ne dersen de…" yazarak ve #ZameşittirRTE tagini kullanarak paylaştı.

CHP resmi hesabından atılan tweeti alıntılayarak "Vatandaş kan ağlıyor fark etmesen de." yazan ve Erdoğan'ı etiketleyen Kemal Kılıçdaroğlu da paylaşımına #ZamEşittirRTE tagini ekledi.