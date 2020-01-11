Diyarbakır’da rüşvet operasyonu; 2'si memur 41 kişiye gözaltı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki 6 köyde sürdürülen tapu ve kadastro çalışmalarında, rüşvet karşılığında usulsüz işlem yapan 2’si kadastro memuru, 5’i haritacılık şirketi çalışanı toplam 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan bir kişi tutuklanırken, 36 kişi jandarma tarafından alınan ifadelerinin ardından, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Valiliği’nin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çınar İlçesi mülki sınırları içerisinde bulunan 6 köyde, Diyarbakır Kadastro Müdürlüğü ve ihale ile hizmet alımı yapılan Pirdoğan Haritacılık Limited Şirketi tarafından yürütülen kadastro işlemlerinde, bazı görevliler tarafından vatandaşın tarlasından dönüm başı belli miktarda para alınarak usulsüzlük yapıldığı bilgisi alınmıştır. Devam eden çalışmalar neticesinde, Diyarbakır Kadastro Müdürlüğünde çalışan 2 memur ve Kadastro Müdürlüğü adına işlem yürüten Pirdoğan Haritacılık şirketinin 5 çalışanının, mera ve hazine arazisi ile başkasına ait tapusuz arazileri para karşılığında vatandaş adına tapuladıkları, bazı görevlilerin vatandaşlar ile kafe ve ofislerde bir araya gelerek hazineye kayıtlı arazilerin vatandaşa yazılması karşılığında aralarında protokol yaptıkları ve verilen paralar karşılığında senet düzenledikleri tespit edilmiştir” denildi.

8 adrese eş zamanlı operasyon

Yapılan çalışmalarının ardından operasyonun genişletildiğini, Diyarbakır ve Antep’te 8 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığını belirten Valilik açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi: “Çınar Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararlara istinaden, 7 Ocak 2020 Salı günü, Diyarbakır ve Gaziantep illerinde toplam 8 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, olay ile bağlantılı 41 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 1 şahıs tutuklanmış, 36 şahıs ifadelerinin alınmasını müteakip, 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.”