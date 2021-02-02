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Koronavirüs

Diyarbakır'da pandemi hastanesi doktoru: 10 ay sonra ilk kez Koronavirüs'ten yatış olmadı

02 Şubat 2021 17:46

Diyarbakır'da, pandemi hastanesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Hakan Akelma, sosyal medyadan, 10 ay sonra ilk kez dün Koronavirüs hastası yatışı olmadığını duyurdu. 

Kentte, iki pandemi hastanesinden biri olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 10 ay sonra dün ilk kez Koronavirüs hastası yatışı yapılmadı. Hastanede görevli Doç. Dr. Hakan Akelma da bu durumu sosyal medya hesabından paylaşarak, duyurdu. Doç. Dr. Akelma, yaptığı paylaşımda, "Dün, 10 aydır ilk defa hastanemizde hiç Koronavirüs hasta yatışı olmadı. İnşallah hep böyle gider" dedi.

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