Diyarbakır'da Koronavirüs tedbirleri genişletildi; ayni yardımlar yasaklandı, yaya kontrol noktaları kurulacak

Diyarbakır İl Hıfzısıhha Kurulu, Koronavirüs'e karşı ek tebirler aldı. Buna göre Sur ilçesinde araç giriş çıkışları kısıtlandı. Sosyal mesafeyi engelleyeceği gerekçesinde il genelinde ayni yardım yapılması yasaklandı. Belirlenen noktalarda maske ve dezenfektan dağıtımının yapılacağı, vatandaşların ateşinin ölçüleceği belirtilirken, bazı ilçelerde yaya kontrol noktalarının kurulacağı duyuruldu. Ayrıca hurdacılık faaliyetleri geçici bir süreyle durduruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek ve salgınla en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla ek tedbirler alındı. Diyarbakır'da alınan ek tedbirler şu şekilde:

"Hurdacılık faaliyetlerinin tümünün geçici bir süreyle durdurulmasına,

Mahalle, sokak, işyeri önü gibi yerler ile umuma açık tüm yerlerde seyyar semaverde, tepside, seyyar çay ocağıyla vb. şekilde çay sunumunun ve satışının geçici süreliğine engellenmesine,

Her türlü ayni yardımların sosyal mesafeyi engelleyeceği ve hastalık yayma riski oluşturacağından Valilik izni olmadan ilgili tüm çalışmaların yasaklanmasına,

İl genelinde 09.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sağlık ve lojistik destek getirenler, gıda tedarik eden işyerleri, eczane ve sağlık kuruluşları dışındaki işyerlerinin saat 08:00-18:00 saatleri arasında kontrollü olarak faaliyetlerine izin verilmesi, bu saatler dışında bu yerlerin kapalı olmasına,

Sur İlçemizde 4 adet kontrol noktası oluşturularak 08:00-18:00 saatleri arasında araç giriş/çıkış hareketlerinin kontrollü olarak sağlanmasına, İlçe girişinde ürün ve ticaret lojistik tedarik faaliyetlerine yönelik araçlar dışındaki özel araçların yasaklanması kaydıyla Dağkapı, Tekkapı, Çiftkapı, Urfakapı ve Mardinkapı giriş yasak, çıkışlar serbest olacak şekilde araç kontrol noktaları kurulmasına,

Sur ilçesinde yaya kontrol noktası olarak Nebi Camisi, Balıkçılarbaşı, Urfakapı, Kervansaray olmak üzere 4 adet kontrol noktası kurulmasına,

Bağlar İlçemizde Medine Bulvarı ile Nükhet Coşkun Caddeleri arasında kalan yerlerde yaya kontrol noktaları kurulmasına,

Ergani ilçemizde İş Bankası önünden başlamak suretiyle bankalar bölgesini takiben Dicle yolu kesişimine kadar olan Ziya Gökalp Caddesinde yaya kontrol noktaları kurulmasına,

Silvan ilçemizde Gazi Caddesinde yaya kontrol noktaları kurulmasına,

Kayapınar İlçemizde Huzurevleri Caddesi Dr. Sıtkı Güral caddesinde yaya kontrol noktaları kurulmasına,

Bismil İlçemiz İstasyon Caddesinde yaya kontrol noktaları kurulmasına,

Yenişehir İlçemizde Ofis semtindeki Ekinciler Caddesi ile Gevran Caddesinde Yaya kontrol noktaları kurulmasına,

Belirlenen noktalarda İl Emniyet Müdürlüğünce Güvenlik Ekiplerinin kurulmasına, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca maske ve dezenfektan dağıtımının ve kullanımının sağlanmasına, Sağlık ekiplerinin bulundurularak koruyucu ekipmanla çalışmasının sağlanarak geçiş yapan vatandaşlara ateş ölçümü ve gerekli bilgilendirmenin yapılmasına,

İlçe Kaymakamlıklarınca anılan yaya kontrol noktalarında ve cadde boyunca görevlendirilen personel aracılığıyla vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyulması için ikaz edilmesine, uymayanlar hakkında gerekli cezai işlem uygulanmasına,

Tüm Kamu Kurumlarında çalışan personellerin maske takmasının zorunlu olmasına,

karar verilmiştir."