Diyarbakır da ‘kömür’ mağduru

Yetkililer kentte akşam saatlerinde artan hava kirliliğine, kaçak kömür ile bedava dağıtılan kömürün neden olduğunu belirtti.



Türkiye’nin havası en kirli illeri arasında yer alan Diyarbakır’da akşam saatlerinde soba ve kaloriferlerin yakılmasıyla ortaya çıkan görüntü durumun vahametini ortaya koyuyor.



Büyükşehir Belediyesi Hava Kalitesi Denetim Şefi Çevre Mühendisi Mehmet Bıkım, kentte son iki haftadır denetimlerin sıklaştığını belirterek şöyle konuştu:



“Denetimlere rağmen kaçak ve denetimsiz kömür kullanımının önüne geçilemiyor. Bazen binalarda yaptığımız denetimlerde, Başbakanlık tarafından yoksullara dağıtılan kömürlere rastlıyoruz. Bu kömürde Çevre Bakanlığı analiz yaptığı için biz işlem yapamıyoruz ama yoksullara dağıtılan kömürlerin hava kirliliğine daha çok neden olduğunu söyleyebiliriz.”



Bıkım, bazı günlerde had safhaya ulaşan hava kirliliğinde,, rüzgârın olmaması ve Diyarbakır’ın coğrafi durumunun da etkili olduğunu kaydetti.