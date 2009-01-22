Diyarbakır da ‘kömür’ mağduru

Yetkililer kentte akşam saatlerinde artan hava kirliliğine, kaçak kömür ile bedava dağıtılan kömürün neden olduğunu belirtti.
Türkiye’nin
havası en kirli illeri arasında yer alan Diyarbakır’da akşam
saatlerinde soba ve kaloriferlerin yakılmasıyla ortaya çıkan görüntü
durumun vahametini ortaya koyuyor.
Büyükşehir Belediyesi Hava Kalitesi
Denetim Şefi Çevre Mühendisi Mehmet Bıkım, kentte son iki haftadır
denetimlerin sıklaştığını belirterek şöyle konuştu:
“Denetimlere rağmen kaçak ve denetimsiz kömür kullanımının önüne
geçilemiyor. Bazen binalarda yaptığımız denetimlerde, Başbakanlık
tarafından yoksullara dağıtılan kömürlere rastlıyoruz. Bu kömürde Çevre
Bakanlığı analiz yaptığı için biz işlem yapamıyoruz ama yoksullara
dağıtılan kömürlerin hava kirliliğine daha çok neden olduğunu
söyleyebiliriz.”
Bıkım, bazı günlerde had safhaya ulaşan hava kirliliğinde,, rüzgârın
olmaması ve Diyarbakır’ın coğrafi durumunun da etkili olduğunu kaydetti.