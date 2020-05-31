Diyarbakır’da kimlik kontrolü sırasında polis memurunu öldüren zanlı gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kimlik kontrolü sırasında polis memuru Atakan Arslan'ı öldüren zanlı M.E.C.(20) Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu.

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesinde 30 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekibimiz, durumundan şüphelendikleri üç şahsa kimlik kontrolü yapmak maksadıyla yaklaşmış ancak şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu Polis Memuru meslektaşımız Atakan Arslan yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, "Yapılan operasyonlar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren M.A. ve F.A. olayla aynı gün yani 30 Mayıs Cumartesi günü saat 23.45 sıralarında yakalandı. Devam eden çalışmalar neticesinde olaya karışan ve ateşli silahı kullanan M.E.C.(20) Bağlar Polis Merkezi Amirliğimize gelerek teslim oldu." ifadesi kullanıldı.