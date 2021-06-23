Diyarbakır’da kayyımın suya yüzde 330’luk zam kararı mahkemeden döndü

Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı içinde suya yaptığı yüzde 35 ila yüzde 330'luk zamma ilişkin su fiyat tarifesinin iptaline karar verdi.

Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş’ın haberine göre, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı içinde suya yaptığı yüzde 35 ila yüzde 330’luk zam Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, kayyım yönetiminde olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizayon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yargıya taşındı. Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi avukat Şahin Koyun'un başvurusunu değerlendiren Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, su fiyat tarifesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğuna karar vererek yapılan zammı iptal etti.