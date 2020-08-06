Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları 7'nci gününde

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bayram misafirliğine geldikleri evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'i arama çalışmaları 7’ncı gününde devam ediyor.

Kurban Bayramının 1’inci gününde ailesi ile Dicle ilçesine bağlı Kelekçi köyüne bayram ziyaretine giden 4 yaşındaki Miraç Çiçek, evlerinin önünde oyun oynadığı esnada bir anda ortadan kaybolmuştu. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, güvenlik korucuları, AFAD, UMKE, özel arama ekipleri, gönüllü arama ekipleri ile su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaybolduğu ilk günden beri ekipler dağ taş demeden küçük Miraç’ı bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor.





"Çocuklarım kardeşlerini soruyor, cevap veremiyorum"

7 gündür haber alınamayan Miraç’ın annesi Firdevs Çiçek, 7 gündür oğlundan haber alamadığını ve yüzünü göremediğini kaydetti. Anne Çiçek, "Bütün yetkililere sesleniyorum Allah rızası için bana oğlumu getirsinler. Ben 6 saat bile oğlumdan ayrı kalamazken 7 gün oldu onu bulamadılar, hiçbir yerde onu görmemişler. Ne gören var ne duyan var. Her yere baktılar, jandarma dahil herkes seferber olmuş. Allah hepsinden razı olsun. Allah için Mirac'ı bulup bana getirsinler. Ben Mirac'ımı istiyorum başka bir şey istemiyorum. Tüm bakanlarımızdan, Cumhurbaşkanımızdan ricamdır Allah için bana oğlumu getirsinler. Kaç gündür çocuklarım 'anne Miraç nerede' diye soruyorlar cevap veremiyorum. Oğlum gelecek diyorum ama hiçbir yerde yok benim oğlum. Şüphelendiğim, bu şahıs diyebileceğim biri yok. Kimseyi örnek gösteremiyorum. Bilsem, kim olursa olsun hiçbir şekilde saklamam. Benim burada ciğerim yanıyor, 7 gündür yavrum yok. Aç mıdır susuz mudur, bir yerde midir bilmiyorum. Benim içim yanıyor bir şey olsa saklar mıyım? Oğlum yanıma geliyor 'anne Miraç ne zaman gelecek' diyor bir şey söyleyemiyorum” dedi.

Kelekçi köyü muhtarı Zülküf Bayın ise arama çalışmalarının ilk günkü gibi devam ettiğini söyledi. Bayın, "Şu anda jandarma, su altı ekipleri, AFAD ekipleri ve vatandaşlarımızın hepsi el birliğiyle arıyor. Taşın altı, nehir, dağ olmak üzere çalışmalar devam ediyor. Henüz bir iz bulunmadı. İnşallah ümitliyiz. Köyün içi, dışı, ahırlar, bağ, bahçe her tarafı jandarma ile birlikte aramışız. İnşallah ümitliyiz bulmaya çalışıyoruz. Ailesi de hayırlı bir haber bekliyor. Çalışmalar devam ediyor akşam da buraya gelmiyorlar, çocuk sesi duyma ihtimali ile dağda kalıyorlar" diye konuştu.



