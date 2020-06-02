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Koronavirüs

Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı artıyor

02 Haziran 2020 14:04

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Serap Güzeli Mahallesi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alındı. Geçtiğimiz gün karantinaya alınırken 17 kişide görülen Koronavirüs'ün bulaştığı kişi sayısı 59'a yükseldi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Serap Güzeli Mahallesinde bir kişide Koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine filyasyon ekipleri mahallede yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test gerçekleştirdi.

Yapılan testler sonrası 17 kişide daha daha Koronavirüs tespit edildi. İncelemenin ardından mahalle jandarma ekipleri tarafından karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı. Geçtiğimiz gün 17 kişide görülen vaka sayısı bugün 59'a yükseldi. Karantinaya alınan mahallede güvenlik önlemleri alınırken vatandaşların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.Son bir hafta içinde Diyarbakır'daki vaka sayısında artış yaşandığını belirtildi. 

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