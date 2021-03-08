Diyarbakır'da kadınlar 8 Mart'ı kutladı: Eşit ve özgür bir yaşam için hayatlarımıza sahip çıkıyoruz

Diyarbakır'da Dicle Amed Kadın Platformu (DAKP) öncülüğünde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü İstasyon Meydanı'nda kutlandı. Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için ısrarcı olacaklarını söyledi.

Farklı renkte flamalarla süslenen İstasyon Meydanı'nın birçok noktasına "Kadın cinayetleri, tacizler ve tecavüzler politiktir", "Eşit ve özgür bir yaşam için hayatlarımıza sahip çıkıyoruz", "İstanbul Sözleşmesi yaşatır", "Doğanın ve kadının özgürlüğü için ekolojik yaşamı savunuyoruz" ve "Kadın tutsaklar için kadınlar için adalet" yazılı pankartlar asıldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, İstasyon Meydanı'nda 8 Mart'ı kutlayan kadınlara seslendi. Aydeniz, Kürt kadınlarının mücadelesine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Günlerdir, aylardır yaşamadığımız baskı, zulüm kalmadı. Buna rağmen sesimizi yükseltmek için alanları doldurduk. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar zulüm ederlerse etsinler, ne kadar yok sayarlarsa saysınlar bugün kadınlar demokrasiyi, barışı haykırıyor. Türkiye'de, dünyada kadınlar direniyor, faşizme karşı seslerini yükseltiyor, mesajlarını veriyorlar. Kadınlar yıllardır eşit ve birlikte bir yaşam için mücadele ediyor."

Tertip Komitesi Başkanı Songül Kapancı da özgürlük için alanda olduklarını belirterek, "Emeğinize dilimize ruhumuza saldıranlara karşı kendimizi savunacağız" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine kadınlar, polisin aldığı yoğun önlemlere dikkat çekerek, önümüzdeki yıllarda etkinliklerin daha rahat bir ortamda geçmesini talep ettiler.

Öncelikli gündemlerinin kadınlara yönelik şiddet olduğunu vurgulayan kitle, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için ısrarcı olacaklarını belirtti.