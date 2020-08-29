Diyarbakır’da kadın cinayeti: Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında tüfekle vurdu!

Diyarbakır’da cezaevinden kaçan bir erkek, eşini sokak ortasında tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevine giren Veysi Y. isimli kişi, kaçarak, babasının evine dönen eşi Remziye Y.’yi sokak orasında pompalı tüfekle vurdu. Bir çocuk annesi Remziye Y. kanlar içinde yere yığılırken, Veysi Y. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı.

Öte yandan güvenlik güçleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)