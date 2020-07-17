Diyarbakır'da gözaltına alınan 21 kadın 4 gün sonra adliyeye sevk edildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gündür gözaltında tutulan gazeteci Ayşe Güney ile TJA Sözcüsü Ayşe Gökkan’ın da aralarında bulunduğu 21 kadın adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 14 Temmuz’da yapılan ev baskınlarında aralarında Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu Sözcüsü ve Jinnews editörü Ayşe Güney ile Özgür Kadın Hareketi (TJA) Sözcüsü Ayşe Gökkan’ın da bulunduğu 23 kadın gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlara 3 kişinin daha eklenmesi ile birlikte gözaltına alınanların sayısı 26’ya yükselmişti. Emniyet işlemleri tamamlanan 5 kadın daha önce serbest bırakılırken, 21 kadın ise bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemleri sürüyor

Adliyeye sevk edilen gazeteci Ayşe Güney, TJA Sözcüsü Ayşe Gökkan, Med Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED) Eşbaşkanı Elif Haran, Bağlar Belediyesi meclis üyeleri Panayır Çelik ve Halime Bayram, Yenişehir Belediyesi Meclis üyesi Ronda Bat, HDP Yenişehir eski İlçe Eşbaşkanı Demet Özkaran, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi Yöneticisi Rozerin Çatak, HDP Kayapınar İlçe Eşbaşkanı Besile Narin, HDP Sur İlçe Eşbaşkanı Hatun Yıldız, Büro Emekçileri Sendikası (BES) eski yöneticileri Dilan Yakut ve Güneş Özel ile TJA aktivistleri Zekiye Güler, Figen Ekti, Emine Kaya, Selma Metin, Ruken Şehir, Hasret Alp, Şükran Tamir’in de aralarında bulunduğu 21 kadının savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.