Diyarbakır’da gazeteler pazar günleri çıkmayacak

Diyarbakır’da 8 yerel gazete, dolarla birlikte kağıt fiyatlarındaki artış nedeniyle bugünden itibaren Pazar günleri çıkmayacak.

Aldıkları kararla ilgili Evrensel gazetesine açıklamalarda bulunan Güneydoğu Güncel Gazetesi İmtiyaz Sahibi Zeki Özer, yayın hayatına devam edebilmek için mücadele ettiklerini belirterek “Aldığımız karar sıkıntılarımızı çözmez biliyoruz, bir nebze de olsa nefes aldırır” dedi.

Yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle maaşları ödemekte güçlük çektiklerini ifade eden Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Osman Ergün, “Dolar düştü ama kağıt fiyatları fiyat düşmedi. Giden arkadaşlarımız oldu. Böyle giderse daha da küçülebiliriz” şeklinde konuştu.

Tigris Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlyas Akengin, yerel gazetelerin desteklenmesi gerektiğini, aksi takdirde var olan işsizlik sorununun daha da artacağını belirterek “Basın İlan Kurumu gelen paranın yüzde 15’ini alıyor. Basın İlan Kurumu aldığı paradan feragat etse ya da daha minimum bir seviyeye küçük bir iyileşme olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Yerel gazetelerin aldıkları karara ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral ise yerel gazetelerin aldığı kararın geçici bir çözüm olduğu belirterek yaşanan durumun iktidarın yerel ve muhalif basını kontrol altına almaya çalıştığı politikaların bir sonucu olduğunu ifade etti.