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Anadolu Ajansı, "Diyarbakır'da dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek bulundu" haberini geri çekti

Çiçek'i arama çalışmaları devam ediyor

01 Ağustos 2020 21:56

Anadolu Ajansı, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Kelekçi köyünde evinin önünde oynarken kaybolan Miraç Çiçek'in bulunduğuna dair servis ettiği haberi geri çekti. Çiçek'i arama çalışmaları sürüyor. 

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