Anadolu Ajansı, "Diyarbakır'da dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek bulundu" haberini geri çekti

Anadolu Ajansı, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Kelekçi köyünde evinin önünde oynarken kaybolan Miraç Çiçek'in bulunduğuna dair servis ettiği haberi geri çekti. Çiçek'i arama çalışmaları sürüyor.

AA'dan daha sonra yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Kelekçi köyünde dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'in, köyün dışında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldığı bilgisi kaynağından iptal edilmiştir." denildi.

Jandarma sualtı arama ekipleri de çocuğun bulunması için Dicle Nehri'nde arama yapıyor.