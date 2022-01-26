DBP Diyarbakır il binasına polis baskını: İl Başkanı Gülmez gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Örgütü binasına ve İl Eş Başkanı Seval Gülmez’in evine polis tarafından baskın düzenlendi. DBP Diyarbakır İl Başkanı Seval Gülmez gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın DBP Diyarbakır İl binasında düzenlenen bir etkinlikte çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine partinin il yöneticileri hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Bağlar ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi’ndeki binaya baskın düzenleyen Güvenlik ve TEM şube ekipleri, arama yaparken, çevik kuvvet polisleri ise tedbir aldı.

Polisin binadaki araması sürerken parti üyeleri de bina önünde toplandı.

DBP Diyarbakır İl Başkanı Gülmez gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, "terör örgütü PKK'nin talimatı doğrultusunda 21 ayrı eyleme katıldığı" ge DBP Diyarbakır İl Başkanı Seval Gülmez hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Seval Gülmez, gözaltına alındı.