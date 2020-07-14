Diyarbakır’da çok sayıda kadın gözaltına alındı 

Diyarbakır’da polislerce evlere düzenlenen baskınlarda aralarında Özgür Kadın Hareketi (TJA) Sözcüsü Ayşe Gökkan ile Jinnews editörü Ayşe Güney'in de bulunduğu çok sayıda kadın gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Diyarbakır’ın merkez ilçelerinde çok sayıda adrese polislerce baskınlar düzenlendi.

Evlerde yapılan aramaların ardından aralarında Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu Sözcüsü ve Jinnews editörü Ayşe Güney, TJA Sözcüsü Ayşe Gökkan, Med Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED) Eş Başkanı Elif Haran, Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (TUAY-DER) üyesi Rabia Ataş, Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi Panayır Çelik, Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi Halime Bayram, HDP Yenişehir eski İlçe Eşbaşkanı Demet Özkaran, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi Yöneticisi Rozerin Çatak ile birlikte çok sayıda kadın gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesi öğrenilmeyen kadınların il emniyet müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.