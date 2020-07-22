Diyarbakır’da bir fabrikada "200 işçi Koronavirüs'e yakalandı" iddiası: Temaslı olanlar çalışmaya devam ediyor

Diyarbakır’da 800 işçinin çalıştığı bir tekstil fabrikasında 200 işçinin Koronavirüs'e yakalandığı, çok sayıda işçinin ise belirtiler nedeniyle karantinaya alındığı iddia edildi.

Diyarbakır’da normalleşme sonrası Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında işlerine geri dönen 800 işçiden 200’ünün Covid-19 testinin pozitif çıktığı öne sürüldü. Haziran sonu ve Temmuz ayının başında belirti gösteren birkaç işçinin Koronavirüs'e yakalanmasına rağmen normal çalışma seyrinin aynı şekilde devam ettiği fabrikada, Covid-19 testi pozitif çıkanların sayısının günden güne arttığı ifade edildi.

"Teste gönderilen her 10 işçiden 8’inin test sonucunun pozitif çıktı"

Konuya ilişkin Mezopotamya Ajansı'na konuşan işçiler, ilk vakanın ortaya çıkmasıyla hiçbir önlem alınmadığını iddia etti. İşçiler, pozitif vakalarla temaslı olanların, karantinaya alınmadığını, ancak belirti göstermesi durumunda test yapmaya gönderildiğini kaydetti.

Covid-19 testine gönderilen her 10 işçiden 8’inin test sonucunun pozitif çıktığını dile getiren işçiler, temaslı kişilerin izin talebinin kabul edilmediğini söyledi. İşçiler, ayrıca temaslı olan 400 işçinin çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Testi pozitif çıkan işçi: Yüksek ateşiniz yoksa test yapılmıyor

Covid-19 testi pozitif çıkan bir işçi ise, çalışanlara yönelik alınan önlemlerin yeterli olmadığını belirterek, "Sonuçta orada ortak bir çalışma var. Sizin temas ettiğiniz, ütüye, makineye, ürüne başkası da dokunuyor. Biliyoruz, virüsün yüzeylerde yaşama süresi uzundur. Buna dair önlem alınmıyor. Siz ne kadar kötü olursanız olun, yüksek ateşiniz yoksa test yapılmıyor. Benim 2 haftada tanık olduğum 50 pozitif vaka var" diye konuştu.

Fabrika yetkilileri iddiaları yalanladı

Fabrika yetkilileri de, iddiaların doğru olmadığını, fabrikalarında virüse yakalanan işçilerin bulunmadığını ileri sürdü.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de konuyla ilgili bilgilerinin olmadığını söyledi.