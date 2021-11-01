Diyarbakır'da Beytikan Aşireti’nden CHP'ye 200 kişilik katılım

Diyarbakır'da Beytikan Aşireti’nden 200 kişilik bir grup CHP’ye katıldı. Düzenlenen törende yeni üyelere CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel rozetlerini taktı.

CHP Diyarbakır’a Beytikan aşireti kanaat önderlerinden Mustafa Köse öncülüğünde 200 kişilik bir grup CHP’ye katıldı.

İl başkanlığı önünde katılımcılara hitaben bir konuşma yapan CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, “Beytikan aşireti kanaat önderlerinden Mustafa Köse ve beraberindekilerin bize katılmasıyla beraber daha güçlü olduk. Vatandaşlarımızın alım gücü yok denecek kadar az. Kara kış olarak tabir edilen kış aylarının gelmesiyle beraber yurttaşlarımız daha çok zorlanacaktır. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli gündeme getirdiği kara kış fonun acilen hayata geçirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Bugün bize katılım gösteren bu arkadaşlarımızla beraber sahada daha güçlü ve iyi bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Gücümüze güç katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"CHP'nin Kürt sorununa bakışı nedeniyle partiye geçiş sağlamış bulunmaktayız”

Beytikan aşireti kanaat önderi Mustafa Köse ise, “Bizler Beytikan aşireti olarak bugün itibarı ile Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçtiğimizi belirtiyoruz. Çalışmalarımız ve hizmetimiz bu yönde olacaktır. CHP'nin yeniden Kürt sorununa bakışı ve çözüm odaklı projeler üretmesi nedeniyle partiye geçiş sağlamış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.