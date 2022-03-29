Diyarbakır'da 5 yaşındaki Efe'ye zırhlı araçla çarpıp ölümüne neden olan polis hakkında beraat kararı

Diyarbakır’da caddenin karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Efe Tektekin'e kullandığı zırhlı araçla çarparak, ölümüne neden olan polis memuru İdris A.'nın "taksirle ölüme neden olmak" suçundan yargılandığı davada beraat kararı verildi.

Diyarbakır’da 11 Eylül 2019 yılında caddenin karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Efe Tektekin'e kullandığı zırhlı araçla çarparak, ölümüne neden olan polis İdris A.'nın "taksirle ölüme neden olmak" suçundan yargılandığı davanın karar duruşması Diyarbakır 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Tektekin ailesinin avukatı Sedat Çınar, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi adında avukatlar Kübra Nur Kartal ve Ömer Sansarkan katıldı. Tutuksuz yargılanan polis memuru İdris A. ve avukatı da duruşmada hazır bulundu.

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Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) 7 Şubat’ta hazırladığı raporda sanık polis İdris A, “dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı” tespitiyle “tali kusurlu” bulunmuştu.

Artı Gerçek’ten Remzi Budancir’in haberine göre, duruşmada söz alan sanık polis İdris A., kusurunun olmadığını söyleyerek, ATK raporları arasında çelişki olduğunu iddia etti. Bu çelişkilerin giderilmesine ilişkin taleplerinin reddedildiğini ifade eden İdris A., “Alınan raporun yeterli olmadığını düşünüyorum. Olay nedeniyle üzgünüm. Kusurumun olmadığını düşünüyorum. Ayrıca 3 yıldır devam eden bu yargılamada kusurum olmadığı için vicdanım rahat olduğunu da ifade etmek isterim. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum” dedi.

Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık hakkında “Taksirle ölüme neden olma” suçundan cezalandırılması istemiyle dava açıldığını hatırlatan mahkeme heyeti, “kasıt ve taksir” olmadığı gerekçesiyle sanık polis memuru İdris A. hakkında beraat kararı verdi.

Sanık polisin avukat ücreti de hazine üzerine bırakıldı.

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