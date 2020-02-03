Diyarbakır Barosu: Zırhlı aracın çarpmasıyla ölen 6 yaşındaki Efe'nin bilirkişi raporuna göre sürücü polis frene hiç basmamış!

Diyarbakır Barosu, tüm baroları zırhlı aracın çarpması sonucu 6 yaşında hayatını kaybeden Efe Tektekin'in davasının takipçisi olmaya davet etti. Yapılan açıklamada, sürücü olan polis memuru İ. A.'nın kavşağa yaklaştığı halde yavaşlamadığı ve yayaya geçiş hakkı vermediği vurgulandı. Ayrıca, sürücünün kazayı önleme adına herhangi bir fren tertibatına başvurmadığı belirtildi.

4 Şubat'ta görülecek duruşma öncesi yapılan açıklama şöyle:

"Diyarbakır'da 11 Eylül 2019'da Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde fırına ekmek almaya girerken emek Caddesi üzerinde zırhlı araç çarpmasıyla beyin kanaması geçiren Efe Tektekin'in ölümüne neden olan polis memuru İ.A hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan hazırlanan iddianame Diyarbakır 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Olayın kaza olarak değerlendirildiği iddianamede Efe Tektekin'in otopsi raporuna yer verilmiştir. Dosyada yer akan bilirkişi raporuna göre ise;

Efe Tektekin'in yaşının küçük olması nedeniyle yanında ebeveynleri olmadan park halindeki araçların arasından bir anda koşarak karşıdan karşıya geçmek isterken yolu yeterince kontrol etmeyip, kendi can güvenliği açısından yaklaşan aracın uzaklık ve hızını göz önüne almadan ve yolda geçmekte olan araçlara ilk geçiş hakkı vermediğinden kazanın meydana geldiği anlaşıldığından meydana gelen kazada asli kusurlu olduğu, sürücü İ.A.'nın kaza mahallinin meskun mahal olması ve kavşağa yaklaştığı halde yavaşlamadığı, kavşak girişinde karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya geçiş hakkı vermediği, hızını görüş hususunun gerektirdiği şartlara uydurmadığı, araç ve yaya trafiğine gerekli özeni göstermediği, kazayı önleme adına herhangi bir fren tertibatına başvurmadığı, sol şerit boş olduğu halde manevra yapmadığı, yayayı görmeyecek kadar dalgın olduğu, özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmediği dolayısıyla etkin dikkatli tali kusurlu olduğu sonucuna varılmıştır.

Taksirle ölüme neden olma suçundan yargılanan polis memuru İ.A'nın ilk duruşması Diyarbakır 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 04.02.2020 tarihinde saat 10.40'da görülecektir

Tüm baroları dosyanın takipçisi olmaya davet ediyoruz."