Diyarbakır'da 5 işçinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün (8 Nisan) ormana odun toplayamaya gidenlerin bulunduğu aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının PKK tarafından infilak ettirilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

1 kişinin yakalanması için çalışama başlatıldı.

Ne olmuştu?

Olay, Kulp ilçesine bağlı Güleç köyünde meydana geldi. PKK tarafından, daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bölgede odun toplayan işçilerin geçişi sırasında patlatıldı. Olayda Hacı Akdeniz, Alaattin Yıldız, Ahmet Erboğa, Burhan Tanrıkulu ve Sedat Hazar yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hainlerin yakalanması için operasyon başlatıldı” dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Yakın coğrafyamızda mazlum halkların kanına giren her kirli projenin, her işin içinde PKK var. Terör tarihinin gördüğü en insanlık dışı örgütlerin başında geliyor. Türkiye’nin bu terör örgütüne karşı verdiği mücadele sonuna kadar haklı bir mücadeledir" açıklamasında bulundu.