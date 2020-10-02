Diyarbakır'da 3 farklı noktada bomba alarmı

Diyarbakır’da akşam saatlerinde merkez Sur ve Bağlar ilçelerinde üç farklı noktada kimliği belirsiz kişilerce biri markete atılmak istenirken çöp kutusuna çarpıp, caddeye düşen ses bombası, ikisi de bomba süsü verilen şüpheli paket, polisi alarma geçirdi.

Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü civarında yol ortasına bırakılan şüpheli paket ile Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Cengizler Caddesi üzerine bırakılan pankartlı ve bomba süsü verilen paket nedeniyle polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Paketlerin bulunduğu alan güvenlik şeridi çekilerek, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanları, şüpheli paketleri kontrollü şekilde patlatırken, çevrede bulunanlar korku dolu anlar yaşadı. Polis ses bombasını atan ve bomba süsü verilen paketleri bırakan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. (DHA)