Diyarbakır'da, 2 otomobilde 50 tabanca ele geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, suç örgütlerine silah temin edenlere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda; 2 otomobil içerisinde 50 adet ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bismil'de 2 otomobil içerisinde silah olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, ilçenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı. Ekipler, takibe alınan araçlara 'dur' ihtarında bulundu. İkaza uymayıp kaçan sürücüler, polisin sıkı takibi ile durduruldu. KOM ekipleri tarafından çevresi sarılan otomobillerden indirilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan kararla 2 otomobilde detaylı arama yapıldı. Ekipler, otomobillerin gizli bölmeleri dahil olmak üzere birçok noktasında, ruhsatsız 50 adet tabanca ve şarjör buldu. Ele geçirilen tabancaların, suç örgütlerine satılmak üzere getirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki ifadesi sürüyor. (DHA)