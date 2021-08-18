Diyarbakır'da 2 milyon liralık dolandırıcılık

Diyarbakır'da otomotiv ve emlak sektöründe faaliyet gösteren 25 yaşındaki E.O.,iş insanlarının da aralarında bulunduğu çeşitli meslek grubundan çok sayıda kişiyi dolandırmaktan gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iddiaya göre, E.O. adlı kişi bir süre önce aralarında iş insanlarının da bulunduğu çeşitli meslek gruplarındaki birçok kişiden yaklaşık 2 milyon TL topladı. Paralarını geri alamayanlar, kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise başvurarak E.O.'dan şikâyetçi oldu. Bunun üzerine E.O., güveni kötüye kullanmaktan gözaltına alındı.