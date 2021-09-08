Diyarbakır'da bir ayda 466 çocuk Covid-19 testi pozitif çıktı. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Semih Canpolat, "Şu anda 72’si klinik, 81’i yoğun bakım olmak üzere 153 çocuğun tedavisi sürüyor" dedi. Canpolat, "Günlük ortalama 50 çocuktan test alıyoruz" bilgisini paylaştı.

Canpolat, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Özel Çocuk Covid-19 Tedavi Kliniği'ne başvuran şüpheli çocuk vakaların hastaneye ağustos ayı içerisinde bin 402 çocuğun Covid-19 şüphesi ile başvuru yaptığını söyledi. Canpolat, yapılan muayene ve testler sonucu 466 çocuğun testi pozitif çıktığını, hastaneye yapılan tedavilerinin ardından çocukların büyük bölümünün tedavileri ardından taburcu edildiğini belirtti.

"Günlük ortalama 50 çocuktan test alıyoruz"

Canpolat, yetişkin hastaların dışında çocuklarda da Covid enfeksiyonun görüldüğünü ve yatışlarının arttığını ifade ederek şunları söyledi:

“Vakaların artması ile birlikte biz bir düzenlemeye gittik. Girişte de bir acil hekimimizin ve hemşiremizin, yine yardımcı sağlık personelinin olduğu bir alan oluşturduk. Bütün hastalar buradan geçecek şekilde planladık. Ondan sonraki süreçte de ailenin öyküsü ve hekimimizin muayenesi doğrultusunda klinik olarak sıkıntılı olan vakaları değerlendirdik. Ve bunlardan sürüntü aldık. Günlük ortalama 50 çocuktan test alıyoruz. Eğer hekim hastanın yatabileceğini düşünüyorsa acil servis içinde izolasyon alanımız var. Hastayı buraya alıyoruz. Tüm tetkiklerini, görüntülemesini yaptıktan sonra çocuk uzman arkadaşlarımız gelip değerlendiriyor. Hasta servise mi, yoğun bakıma mı yatacak diye ayırıyoruz. O şekilde bir tedavi süreci başlamış oluyor.”

"Entübe hasta çocuk yok"

Canpolat, hastaneye yatan çocukların ailelerinin büyük bir bölümünün aşısız olduğunun değerlendirildiğini kaydetti. Hastanede yatan çocuklar arasında entübe hasta olmadığını aktaran Canpolat “Entübe olmadı ama yoğun bakım ihtiyacı oldu. Şu anda bilim kurulumuzun ve sayın bakanımızın ilettiği şekliyle 12 yaş üstü ailelerin rızasıyla Covid-19 aşı yapılabileceği şeklinde. Biz bu şekilde hastanemizde bir planlamayı başlattık. Ailelere de çocuklarını korumaları açısından önce kendilerinin, daha sonra da çocuklarının aşı yaptırması yönünde uyarıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)