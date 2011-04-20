-DİYARBAKIR CEZAEVİNDEKİ İŞKENCEYE SORUŞTURMA DİYARBAKIR (A.A) - 20.04.2011 - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 No'lu Askeri Cezaevinde 12 Eylül döneminde yaşanan işkence iddialarıyla ilgili olarak aralarında bir savcının da bulunduğu bazı tanıkların ifadelerine başvuracak. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının Diyarbakır 5 No'lu Askeri Cezaevinde 1980-1984 yıllarında tutuklu kalan ve işkence gördüklerini ileri süren vatandaşların suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturma sürüyor. 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can'ın bazı basın organlarına 12 Eylül döneminde Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesi'nde görevli bir savcı ile görüştüklerini ve tanıklık yapabileceğini belirtmesi üzerine, soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili olarak harekete geçti. Savcılığın aralarında o dönemde görev yaptığı belirtilen bir savcının da bulunduğu bazı kişilerin bilgisine başvuracağı bildirildi. Soruşturma kapsamında, o dönemde işkence gördüklerini ileri süren mağdurların ifadelerinden yola çıkan savcılığın bazı cezaevi görevlilerinin isimlerini de belirlediği ve ''şüpheli'' sıfatıyla haklarında işlem başlattığı öğrenildi. İsimleri belirlenen bu görevlilerin ifadesine başvurulacağı kaydedildi. Bu arada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına, 5 No'lu Askeri Cezaevinde kalan 310 kişi o dönem yaşadıkları kötü muamelenin faillerinin yakalanması için 11 Ekim 2010 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığa o tarihten itibaren yaklaşık 400 kişinin daha suç duyurusunda bulunduğu, konunun basına yansıması üzerine her gün 3-4 kişinin mağdur ve tanık sıfatıyla savcılığa dilekçe verdiği belirtildi.