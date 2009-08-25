Diyarbakır Cezaevi'ndeki çocukların durumu vahim!

"Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda Alıkonulan Çocukları İzleme Raporu"

* 745 kişi kapasiteli kurumda 1460 tutuklu ve hükümlü var. Personel yetersiz.

* 18 yaş altı çocuklardan 80’i adli, 24’ü siyasi. İki tutuklu kız, kadın koğuşunda kalıyor.

* Koğuş ve yatakhaneler aydınlık ve havadar değil. Yıkanmamış çarşaf-nevresim kokusu var.

* Adli çocukların buzdolapları çalışırken, siyasilerinki bozuk ve içinde hamamböcekleri var.

* Siyasilerin havalandırma penceresinin tel örgüsü yırtık. Buradan iri sıçanlar giriyor.

* Adliler bulaşıkları banyoda leğende yıkıyor. Sağlıksız olan eski melamin tabaklar kullanıyorlar.

* Siyasiler koğuş temizliğini kendileri yaparken, adlilerden para toplanıp koğuşun en fakir iki çocuğuna yaptırıyorlar. Her iş bu iki çocuğa yaptırılıyor.

* Koğuşlarda yangın söndürme cihazı yok.

* Cezaevine göre haftada iki kez, çocuklara göre bir kez sıcak su veriliyor. Sıcak su çok kısa süre verildiği için iki üç çocuk birlikte banyo yapıyor. Çocuklar çamaşır yıkayamadıklarından kirli giysilerle geziyor.

* Yemeklerden zaman zaman diş, çivi, böcek çıkıyor. İçme ve kullanma suyu çeşmelerden sağlanıyor,

* Çocuklara gönderilen mektup ve resimler denetleniyor. Siyasilerin resimlerine el konuluyor.

* Siyasilerin kurs ve spora katılmalarına izin verilmezken, eğitimlerine de devam etmeleri teşvik edilmiyor, ders çalışmaları engelleniyor.

* 2004 yılından beri kurumda kadrolu hekim yok. Tatiller ve yaz aylarında hekimin bulunamadığı dönemler oluyor. Hafta sonu hekim bulmak zor.

* Haftada bir kez muayene olma hakları ihlal edilen ve yalnızca dilekçe vererek hekime gidebilen çocuklarda en çok, alt ve üst solunum yolları, depresyon ve idrar yolları enfeksiyonları gözlemleniyor.

* Diş hekimi bulunmasına rağmen diş üniti bozuk. Sadece diş çekilebiliyor.

* Çocuklar doktora çıkamadıklarını söylüyor.