Diyarbakır Cezaevi'nde tünel bulundu

Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ndeki bir koğuşta, tünel kazma girişimi ortaya çıkarıldı.

Vali Mustafa Toprak yaptığı açıklamada, Bağlar ilçesinde yer alan Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ndeki bir koğuşta yapılan sayım sırasında görevlilerin kazılmış bir bölümü fark ettiğini belirterek, şöyle dedi:

“Durumun fark edilmesi üzerine koğuşta yapılan incelemede 75x60 santimetre çapında ve toplam 7 metre uzunluğunda tünel amaçlı kazı yapıldığı belirlendi. Kazı yapılan bölümün içerisinde poşet ve ranza demiri parçaları bulundu. Tünel kazma girişimi ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Dışarından aynı istikamete doğru başka bir kazının yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Bunun için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de cezaevinde konuyla ilgili inceleme yapıyor. Kazının kimler tarafından yapıldığına ilişkin araştırma da ayırca sürdürülüyor. Yapılan sayımda tutuklu ve hükümlülerin tamamının koğuşta olduğu görüldü. Yani cezaevinden kaçma söz konusu değil.”