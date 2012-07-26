T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır Cezaevi'nde tünel bulundu

Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ndeki bir koğuşta yapılan sayım sırasında görevlilerin kazılmış bir bölümü fark edildi

26 Temmuz 2012 16:39

Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ndeki bir koğuşta, tünel kazma girişimi ortaya çıkarıldı.

Vali Mustafa Toprak yaptığı açıklamada, Bağlar ilçesinde yer alan Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ndeki bir koğuşta yapılan sayım sırasında görevlilerin kazılmış bir bölümü fark ettiğini belirterek, şöyle dedi:

“Durumun fark edilmesi üzerine koğuşta yapılan incelemede 75x60 santimetre çapında ve toplam 7 metre uzunluğunda tünel amaçlı kazı yapıldığı belirlendi. Kazı yapılan bölümün içerisinde poşet ve ranza demiri parçaları bulundu. Tünel kazma girişimi ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Dışarından aynı istikamete doğru başka bir kazının yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Bunun için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de cezaevinde konuyla ilgili inceleme yapıyor. Kazının kimler tarafından yapıldığına ilişkin araştırma da ayırca sürdürülüyor. Yapılan sayımda tutuklu ve hükümlülerin tamamının koğuşta olduğu görüldü. Yani cezaevinden kaçma söz konusu değil.”

ETİKETLER

diyarbakır cezaevitünel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24