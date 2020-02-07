Diyarbakır Cezaevi'nde Elif Şafak yasaklı yazarmış!

TBMM'de toplanan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu'nda Diyarbakır Cezaevi'ne yaptığı ziyarete ilişkin bilgi veren HDP Milletvekili Ebru Günay, cezaevindeki ziyaretler sırasında tutuklu ve hükümlü kadınlarıa “Elif Şafak’ın ‘Mahrem’ kitabının önce verildiğini ancak bir hafta sonrası toplatıldığı bilgisini verdi.

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu 8 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde gerçekleştirdiği ziyaretin ardından hazırladığı raporu görüşmek üzere toplandı.

TRT 2 yayınları izlenemiyor

Kapasitenin yetersizliğinin, mahkûmların TRT 2 dahi televizyon yayınlarını izleyemediğinin, tutuklu ve hükümlülerin birçok hakkının engellendiğinin ifade edildiği rapora dair komisyonda Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi konuştu.



TRT 2 ile ilgili teknik bir sorunun olduğunu savunan Çiftçi, “Anladığım kadarıyla karasal yayın yapıyormuş ‘Sisteme dâhil edilme sıkıntısı var’ dedi arkadaşlar. Yoksa yani devletin kanalı hani…” dedi.

"İçinde Kürt ifadesi geçen kitapları alamıyoruz"

Hazırlanan raporda tutuklu ve hükümlülerin kitaplarına el koyulduğu ve bazı kitapların ellerinden alındığı ifade edilmişti. Komisyonda konuşan HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, Diyarbakır Cezaevi ziyaretlerinde tutuklu ve mahpusların paylaştığı bilgileri de aktardı.



gazeteduvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; Diyarbakır Cezaevindeki kadınların, “Adalet Bakanlığının listesinde olmasına rağmen Elif Şafak’ın ‘Mahrem’ kitabı önce verildi, bir hafta sonra geri gelinip bizden alındı” ifadelerini aktaran Günay şunları kaydetti: “Biz özellikle sorduk. Şunu ifade ettiler. ‘İçerisinde Kürt ifadesinin geçtiği kitapları alamıyoruz’ dediler.

Hatta özel sorulardan bir de şey vardı, ‘Yılmaz Odabaşı’nın kitabını alıyor musunuz?’ diye sorduk, ‘Yok’ dediler. Gültan Kışanak’ın cezaevinden yazdığı “Siyasetin Mor Rengi” kitabı mesela verilmemişti. Bu ilginç yani bir cezaevinde yazılan kitabın başka bir cezaevinde verilmiyor olması başka bir dikkat çekici.”