Diyarbakır Cezaevi müze oluyor

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yaşanan işkenceler ile bilinen ve The Times dergisi tarafından "Dünyanın en kötü 10 cezaevi" içerisinde gösterilen Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nin müze olmasına vize verildi.

78'liler Derneği'nin topladığı ve Meclis'e teslim edilen 100 bin imzaya olumlu cevap geldi. Dernek Başkanı Gani Alkan, Milli Savunma, Kültür ve Adalet bakanlıklarının toplantısından olumlu sonuç çıktığını belirterek, "Şimdi cezaevinin müze olması için yasayı bekliyoruz. Çözüm sürecine önemli bir katkısı olacaktır" dedi.