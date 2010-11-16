-DİYARBAKIR CEZAEVİ İÇİN SOMUT GELİŞME YOK ANKARA (A.A) - 16.11.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Diyarbakır cezaevinin müzeye dönüştürülmesiyle ilgili, henüz somut bir gelişme olmadığını, mekanın halen cezaevi olarak kullanıldığını belirterek, ''Cezaevinin boşaltılması halinde böyle bir talebimiz olabilir. O takdirde de bütün cezaevinin değil ama içindekitescilli yapıların müzeye dönüştürülmesi düşünülebilir'' dedi. Bakan Günay, soruları yanıtlerken, Diyarbakır Cezaevi'ni müze haline getirmek istediklerini belirterek, mekanın şu anda cezaevi olarak kullanıldığını, boşaltılması halinde böyle bir taleplerinin olabileceğini söyledi. Mekan boşaltıldığında bütün cezaevi olmasa da içindeki tescilli yapıların müzeye dönüştürülmesinin düşünülebileceğini anlatan Bakan Günay, ''Bunu da çok önemsiyorum. Çünkü Diyarbakır Cezaevinde 12 Eylül sonrası yaşanmış vahim, insanlık dışı olaylar bugün Türkiye'nin içinden çıkmakta zorlandığı bazı sorunların oluşmasına yol açan bir etki yarattı. Ne yazık ki oradaki o kıyıcı davranış, bugün Türkiye'ye önemli bir sorunla karşı karşıya getirdi. Bunun da bilinmesi, bir yüzleşme sorunu olarak ortaya çıkarılması gerekiyor'' diye konuştu. Diyarbakır'da eski sıkı yönetim mahkemelerinin ve nezarethanelerin bulunduğu İçkale'de bir müze düzenlemesi yaptıklarını bildiren Bakan Günay, mekanın daha önce boşaltılarak Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildiğini hatırlattı. Alanda çok sayıda tescilli yapı bulunduğunu belirten Günay, ''Sanıyorum 2011 yılı içerisinde bu alanda hem bir müze düzenlemesi, yeme içme mekanı, restorasyon merkezi ve bir kütüphane yapacağız. Böylece Diyarbakır İçkale, kent kültürü ve Türkiye turizmi açısından özel bir duruma erişecek'' dedi. -YASSIADA'YA ''DEMOKRASİ MÜZESİ''- Kültür ve Turizm Bakanlığının Yassıada'da da ''demokrasi müzesi'' kurulması yönündeki çalışmalarının hatırlatılması üzerine Bakan Günay, şunları söyledi: ''Yassıada ile ilgili Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvurduk. Şu anda Deniz Kuvvetlerinin tahsisinde ama kullanımında da değil, metruk bir durumda. Eğer bize tahsis edilirse Türkiye'nin demokrasi tarihindeki önemli, sorunlu, ayıplı safhalarından biriyle yüzleşme konusunda bir demokrasi müzesi, hemen yanı başında da çeşitli kültürel ve turizm etkinliklerinin olabileceği bir mekan düzenlemesi yapabiliriz. O adayı tarihi sevimsiz anısından belki bir ölçüde kurtarıp Türkiye'nin kültür hazinesi içinde önemli bir noktaya taşıyabiliriz diye umut ediyorum. Milli Emlak da galiba bizim doğrultumuz bizim görüşlerimiz doğrultusunda Milli Savunma'dan bir görüş yazısı istedi.''