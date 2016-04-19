Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Elazığ'ın köyüne çöp konteyneri göndermesi 'örgüt propagandası' sayıldı

Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünün çöp konteynerleri siyasi tartışma yarattı. Gezin’in çöp konteyneri ihtiyacının Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması AKP, CHP ve MHP tarafından ‘örgüt propagandası’ olarak lanse edildi.

2014 yerel seçimleriyle birlikte belediyeliği alınarak köy statüsüne düşürülen Gezin, Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesinin yardımlarından dolayı suçlamaların hedefi oldu. Elazığ merkeze 50 kilometre uzaklıkta olan Gezin, belde iken 2014 yerel seçimlerinden önce Maden ilçesine bağlı bir köy haline getirildi. Hazar Gölü kıyısında bulunan ve yerli turistlerin uğrak yeri olan Gezin’in suçlanmasının nedeni ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin göndermiş olduğu çöp konteynerleri. MHP ve CHP Elazığ il başkanları yaptıkları açıklamalarla Diyarbakır’dan gelen çöp konteynerlerine ‘çok üzüldüklerini’ belirterek, ‘Gezin üzerinde oynanan büyük oyun’a dikkat çekti. Yaşanan durum 2010 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Trabzon’un Çayırbağı beldesine bir itfaiye hediye etmesi ve sonradan yaşanan olayları akıllara getirdi. İtfaiye verilme süreci daha sonra ‘Yangın Var’ adıyla filmleştirilmişti.

MHP: Tehlikenin farkında mısınız?

Elazığ’ın yerel gazetelerinden biri olan Fırat gazetesinin 14 Nisan 2016 baskısında MHP İl Başkanı Oğuzhan Demir’in açıklamasının yer aldığı haberde şu ifadelere yer verildi: “MHP İl başkanından ciddi iddia: Gezin’deki tehlikenin farkında mısınız? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gezin üzerinden PKK’ya ve onun siyasi uzantısı olan HDP’ye sempatizan kazandırmak için ciddi kaynaklar aktarmaktadır.”

CHP: Kabul edilemez, çok üzüldük

Yine aynı gazetenin 15 Nisan 2016 tarihli haberinde CHP İl Başkanı Zeki Kaplan da Diyarbakır Belediyesini suçladı. Haberde Kaplan, Gezin’in beldeyken bir sıkıntısı olmadığını, CHP’li belediye başkanının iyi hizmetler verdiğini belirterek, “Gezin’in yanı başında Sivrice, Maden ilçeleri varken, Elazığ Belediyesine ait çöp konteynerleri olması gerekirken Diyarbakır Belediyesinin çöp konteynerlerinin olması Elazığlılar gibi bizimde kabul etmediğimiz ve üzüldüğümüz bir durumdur” açıklamalarını yaptı.

AKP: Propaganda yapılıyor

Evrensel'den Özkan Zülfikar'ın haberine göre, AKP Elazığ Milletvekili Ömer Serdar ise aynı gazeteye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Elazığ’ın her yeri bizim sorumluluk alanımız içerisindedir. Bu sorumluluğun gereği olarak da il özel idaremiz Gezin’deki gerekli çalışmaları yürütmektedir. Diyarbakır Belediyesi propaganda yapmak için bu çöp konteynerlerini Gezin’e yerleştirmiştir. Diyarbakır Belediyesi Gezin’e koyduğu bu konteynerleri istismar ederek propaganda yapmaktadır.”

Muhtar Selçuk: Neden siz göndermediniz?

Telefonla ulaştığımız Gezin Köy Muhtarı Yılmaz Selçuk “Gezin’e tatile gelen Diyarbakırlılar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden istememiz halinde yardım edilebileceğini söylediler. Biz de onlardan talep ettik” dedi. Diyarbakır’dan gelen yardımı eleştirenlerin amacının siyasi rant sağlamak olduğunu belirten Selçuk, “Madem Gezin’i bu kadar çok seviyorsunuz siz neden göndermediniz? Hizmet nereden gelirse kabulümüzüdür. İhtiyacı olan belediyeler kardeş belediyelerden ihtiyaçlarını giderebiliyor. Bizim de ihtiyacımız vardı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gönderdi konteynerleri” dedi.

“Eleştirenler siyasi rant peşinde”

MHP ve CHP’nin siyasi rant sağlamak için çabaladıklarını hatırlatan Selçuk, “Diyarbakır belediyesi Trabzon’un bir ilçesine de hizmet götürebiliyor. Bize de hizmet ettiler. Çeşitli girişimlerde bulundum ama sahip çıkılmadı. Diyarbakır Belediyesinden istedim gönderdiler. Eleştirileri haksız buluyor ve yadırgıyorum” dedi.