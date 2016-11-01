Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne, Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla kayyum olarak atandı.

Cumali Atilla yarın sabah göreve başlayacak.

Atilla daha önce sırasıyla Uğurludağ Kaymakam Vekili, Çobanlar Kaymakam Vekili, Mengen Kaymakamı, Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Beyşehir Kaymakamı olarak görev yapmıştı.

Elazığ Palulu olan Atilla, Efkan Ala'nın Diyarbakır Valisi olduğu dönemde, 2003-2005 yılları arasında kentte sağlıktan sorumlu vali yardımcısıydı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 25 Ekim'de gözaltına alınan Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, önceki gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmışlardı.

Kışanak ve Anlı, Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişlerdi.