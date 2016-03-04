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Yaşam

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden Cizre’ye 10 bin kişilik aşevi

Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlara 10 gün boyunca sıcak yemek dağıtılacak

04 Mart 2016 17:04

Veysi Polat

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağının 79 gün sürdüğü Şırnak’ın Cizre ilçesinde evleri kullanılamaz hale gelen ailelerin yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla Gezici Aşevi kurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Cizre’de mağdur olan ailelerin yemek ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gezici Aşevi, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’ndan Cizre’ye doğru yola çıktı. 10 gün boyunca ilçede hizmet verecek Gezici Aşevi, günde iki öğün olmak üzere 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtılacak.

 

10 gün hizmet verilecek

 

T24'e açıklamada bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Semra Kıratlı, 15 kişilik ekibin mutfağı ilçede kurmasının ardından, aşçılar ve yardımcılarının da Cizre’ye gideceğini söyledi. Kıratlı, “Günlük sabah ve öğle olmak üzeri iki öğün yemek verilecek. Her öğünde 5 bin kişiye göre yemek çıkarmayı planlıyoruz. Günlük dağıtılacak sıcak yemeklerden 10 bin kişi faydalanacak. Uygulama 10 gün sürecek” dedi.

 

Mühendisler de Cizre’de

 

Bu arada Büyükşehir Belediyesi’nin mühendislerden oluşturduğu teknik ekip de Cizre’ye ulaştı. Cizre Belediyesi’nin yürüttüğü hasar tespit çalışmalarında yer alacak ekip, çalışmaların tamamlanmasının ardından Diyarbakır’a dönecek.

 

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