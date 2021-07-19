Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyım yönetiminden, surların tanıtım reklamı için 400 bin TL'lik ihale

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyım yönetimi surlar için çektirmek istediği tanıtım filmine 400 bin liralık ihale yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) kayyımı Münir Karaloğlu, Diyarbakır surlarının tanıtımı için bir firmayla 400 bin liraya pazarlık usulüyle anlaştı. Pazarlık usulüyle yapılan ihaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 398 bin 666 TL’ye anlaşılan tanıtım filminin ihalesi, 16 Haziran’da yapıldı. DBB ile ihale verilen İstanbul Beyoğlu merkezli Filmcode Yapım Limited Şirketi arasında sözleşme 6 Temmuz’da imzalandı.

Tutuklu DBB Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, sosyal medya hesabından yapılan ihaleyi “Kayyum iftiharla sunar; Amed Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla sıfır maliyet ile hazırlayabilecekleri tanıtım filmini 400 bin liraya mal ederek belediye kasasına nasıl çökülürün filmini çekiyorlar” açıklamasıyla duyurdu.

Heykellerle gündeme gelmişti

Diyarbakır kayyımı Karaloğlu, şehrin birçok yerine yerleştirdiği, yurttaşların çirkin ve beceriksizce bulduğu heykellerle de haziran ayında gündeme geldi. Karpuz içerisine oturtulmuş çocuk, tepside kadayıf taşıyan insan, halay çeken insanlar, zincir, hasır gibi heykeller sosyal medyada geniş yankı buldu. On binlerce kişinin israf olarak değerlendirilen heykellerle ilgili açıklamada bulunan kayyım Karaloğlu “Bırakın Diyarbakır’da karpuz tartışılsın, güzellikler tartışılsın. Diyarbakır’da arzumuz isteğimiz budur. Eğer gerçek fotoğraflarla beraber karşılaştırırsanız gerçeğe çok uygun olduğunu da görürsünüz” dedi. Gündem olan tartışmaların hemen ardından kayyım Karaloğlu şehrin merkezine metrelerce yüksekliğe ulaşan sur heykelinin ortasına oturtulmuş devasa karpuz heykeliyle de tekrar gündeme geldi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta Diyarbakır’da toplu açılış töreninde yaptığı mitingde Karaloğlu’nu övdü. Erdoğan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin şehrin çeşitli yerlerinde özellikle yol, içme suyu ve kanalizasyon altyapısı, halı saha, yurt, çevre düzenlemesi, köprü onarımı, kavşak gibi başlıklar altında 411 milyon liralık yatırım yaptığını savundu.