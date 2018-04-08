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Diyarbakır- Bursa seferini yapacak uçak arızalandı, yolcular indirildi

Ferit ASLAN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR- Bursa seferini yapacak AnadoluJet'e ait uçağın bir motoru çalışmayınca yolcular indirildi

08 Nisan 2018 20:34

Ferit ASLAN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR- Bursa seferini yapacak AnadoluJet\'e ait uçağın bir motoru çalışmayınca yolcular indirildi. Pilotlar, daha sonra motorların ikisinin de çalışmasıyla uçağın bakıma alınması için yolcuların valizleriyle Ankara\'ya uçtu. Yetkikiler, valizlerin akşam uçağı ile Diyarbakır\'a geri gönderilip yolcuların adreslerine teslim edileceğini açıkladı.
Diyarbakır\'dan bugün saat 14.20\'de Bursa\'ya gidecek olan AnadoluJet\'e ait Boing 737/800 tipi yolcu uçağı, Ankara\'dan Diyarbakır\'a gelerek valiz ve yolcuları almaya başladı. Yolcuların alınmasının ardından pist başına ilerlemeye hazır olan uçağın motorlarından birinin çalışmadığı tespit edilince teknik görevliler müdahale etti. Müdahaleden bir sonuç alınmayınca kurallar gereği yolcular uçaktan indirildi. Pilotların daha sonraki denemelerinde motarların ikisi de çalıştı. Uçak, bakıma alınması için yolcular olmadan Ankara\'ya gönderildi. Uçak Ankara\'ya sadece uçuş müretebatı ile uçarken, Bursa\'ya gidecek olan yolcuların valizlerini de beraberinde götürdü.
Diyarbakır-Bursa seferi ise yaşanan bu olaydan sonra iptal edildi.
Havalimanında yaşananlar konusunda ilgililerden yeterli bilgi almadıklarını belirten bazı yolcular yaşananlara tepki gösterirken, yetkililer, kurallar ve uçuş güvenliği gereğince bakım için Ankara\'ya gönderilen uçaktaki valizlerin akşam uçağı ile geri getirilip yolcuların adreslerine teslim edileceğini söyledi. Yetkililer, tüm yolculara ücretlerinin de iade edileceğini açıkladı.

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