Diyarbakır bombacısı olduğu öne sürülen Orhan G.: Patlamayı yarım saat sonra öğrendim

CHP, Diyarbakır ve Suruç’ta gerçekleşen saldırılarının ardından gözlerin çevrildiğidi Adıyaman’daki IŞİD faaliyetlerini incelemek üzere bölgeye bir heyet gönderdi. Heyetin hazırladığı raporda HDP’nin Diyarbakır mitingine bomba koyduğu iddia edilen Orhan G. İle gerçekleştirilen görüşmeye de yer verildi.

Diyarbakır bombacısı olduğu belirtilen Orhan G., mitingden bir hafta önce Diyarbakır'a geldiğini belirterek mitinge Kürt olduğu için destek amaçlı gittiğini söyledi. "Alandan herkesi boşalttılar. 'Bölgeyi arayacağız' dediler. Tekrar girdim, bir parkta oturdum. O çevredeydim. Konuşmalar vardı. 3 su aldım. Üzerime döktüm, çok sıcaktı. Mitingin sonunu beklemeden ayrıldım, berbere gittim. Patlamayı yarım saat sonra öğrendim" diyen Orhan G., "Bir insan öldürmek bütün insanlığı öldürmektir. Ben devletime sadığım. Suruç'a da üzüldüm. Suruç'taki bombacıyı tanımıyorum. Psikolojim iyi değil. İntihar etmeyi düşünüyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara Milletvekilleri Necati Yılmaz ve Şenal Sarıhan, İstanbul Milletvekilleri Ali Şeker ve Eren Erdem, Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ile Avukat Abdurrahman Tutdere'nin Adıyaman'da gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin bir rapor hazırlandı.

Ağbaba önderliğindeki CHP heyeti, Diyarbakır bombacısı olduğu belirtilen Orhan G. ile de cezaevinde bir görüşme gerçekleştirdi. IŞİD'in tüm dünyada irili ufaklı örgütlenmeler içinde olduğunun bilindiğinin ifade edildiği raporda, "Türkiye açısından bu durumu daha da tehlikeli hale getiren ise Türkiye’deki örgütlenmenin ağırlıklı olarak Türk vatandaşları üzerinden yürütülüyor olmasıdır. Yerel dinamikler içerisinde örgütlendiği görülen örgüt, özellikle gençler arasında etkili olmuş ve IŞİD’e sempati ile bakan gençlerin sayısı her geçen gün artmıştır. Adıyaman, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Zaza ayrımı yapmadan tüm farklı kesimlerin bir arada kardeşlik içinde yaşadığı bir şehir olarak bilinmektedir. Gerçekleştirilen ziyarette de son gelişmeler dolayısıyla var olan bir rahatsızlık ve huzursuzluk söz konusu olsa da halkın bu kardeşlik iklimini devam ettirme yönündeki açık iradesi görülmektedir" denildi.