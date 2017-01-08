T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Diyarbakır Belediyesi önünde duran heykeller kaldırıldı

Asurlar mitolojisinde “Lamassus” olarak isimlendirilen 2 heykel yıllardır belediye binası önünde duruyordu

08 Ocak 2017 00:39

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan insan başlı aslan heykelleri kaldırıldı. Asurlar mitolojisinde “Lamassus” olarak isimlendirilen 2 heykel yıllardır belediye binası önünde duruyordu. 

Heykellerin bakım için mi yoksa bir daha konmamak üzere mi kaldırıldığı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili belediyeden herhangi bir açıklama yapılmadı. 

3 Aralık 2016 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Cumali Atilla, Kürtçe ve Türkçe yazılan ve daha önce ‘Amed’ yazılı tabelayı da kaldırtmıştı.

ETİKETLER

Lamassusdiyarbakırbelediyeheykelkayyım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24