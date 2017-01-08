Diyarbakır Belediyesi önünde duran heykeller kaldırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan insan başlı aslan heykelleri kaldırıldı. Asurlar mitolojisinde “Lamassus” olarak isimlendirilen 2 heykel yıllardır belediye binası önünde duruyordu.

Heykellerin bakım için mi yoksa bir daha konmamak üzere mi kaldırıldığı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili belediyeden herhangi bir açıklama yapılmadı.

3 Aralık 2016 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Cumali Atilla, Kürtçe ve Türkçe yazılan ve daha önce ‘Amed’ yazılı tabelayı da kaldırtmıştı.